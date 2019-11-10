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Bulancak'ta 200 hanenin su ihtiyacını karşılayan su deposu kuruma tehlikesi altında

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaklaşık 200 hanenin su ihtiyacını sağlayan su kuyusu, bir firmaya ait depo yapımından ötürü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaklaşık 200 hanenin su ihtiyacını sağlayan su kuyusu, bir firmaya ait depo yapımından ötürü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.


Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Pazarsuyu köyü Şardağ mevkiinde bulunan Düz Mahallesi'nin su ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan su kaynağı bölgeye yapılan market zincirinin depo inşaatından ötürü kapatıldı.


Bulancak'ın en büyük tarım arazilerine sahip olan Pazarsuyu havasında bir marketin depo inşaatından ötürü derenin doldurulması, menfezlerin yer değiştirmesi ve köylüye gelen su kaynağının kapatılması çiftçilerin tepkisini çekti. İnşaat alanında toplanan köylüler ve çiftçiler yetkililerden bölgeye ve doğaya geri dönülmez bir zarar verildiğini ve bu durumun bir an önce düzeltilmesini talep etti.


Bölgede yaptıkları tarım faaliyetleriyle hayatlarını sürdürdüklerini belirten köylülerden Ali Osman Ödemiş, "Bizler yaklaşık 150 yıldır bu topraklarda tarımla hayatını sürdüren insanlarız, hangi hakla bizim cansuyumuzun olduğu dere yatağı bir firmaya kiralanıyor ve bizler önümüzdeki yıllarda susuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Yaklaşık bin 500 kişiye su kaynağı olan bu kuyu, dere yatağının kapanmasından ötürü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Dere yatağının doldurulmasıyla bizim evlerimizde, tarım arazilerimizde kullandığımız suyumuz zamanla kuruyacak. Bizler susuzlukla karşı karşıya kalacağız bunun önleminin bir an önce alınmasını devlet büyüklerimizden talep ediyoruz. Hiçbir çalışma yapılmamış tam aksine depo yapımıyla mağduriyetimiz daha da artmıştır. Bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılarak geleceğimizin, suyumuzun kurutulmamasını istiyoruz” dedi.

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