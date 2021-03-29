Bulancak'ta belediye yeni binası hizmete giriyor, eski bina yıkılıyor

Giresun'un Bulancak Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla devam ederken, mevcut bina da taşınarak yıkıma hazır hale getirildi.

Bulancak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Yeni kent meydanı dönüşüm ve yeni belediye hizmet binası projesi kapsamında, yeni belediye binasının kaba inşaatında son kata ulaşılırken, kalıp ve demirleri döşenen son katın betonu önümüzdeki günlerde dökülerek kapatılacak. Proje kapsamında mevcut bina da 15-19 Mart tarihlerinde Belediye İşhanı binasına taşınarak tamamen boşaltıldı. Yıkıma hazır hale gelen eski belediye binasının da önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak. Yeni belediye hizmet binasının yıl sonundan önce bitirilerek hizmete açılması planlanıyor" denildi.