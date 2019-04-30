Bulancak'ta çocuk istismarına karşı tepki yürüyüşü düzenlendi

Giresun'un Bulancak ilçesinde Çocuk İstismarlarına Tepki Yürüyüşü düzenlendi.

Bulancak eski Cezaevi mevkiinden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan tepki yürüyüşüne Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, geçtiğimiz seçimlerde CHP Bulancak Belediye Başkan adayı olan Necmi Sıbıç, CHP Kadın Kolları, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Bulancak Turizm ve Tanıtma Derneği, Engelliler Derneği temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından konuşma yapan Bulancaklı Kadınlar Platformu Başkanı Özlem Turan, ”Ülkemizde son günlerde birbiri ardına yaşanan olaylar kalplerimizde onarılması mümkün olmayan yaraların açılmasına neden oluyor. Bu trajik olaylara tanık olmak insanlığın onurunu zedeliyor. Masumiyetlerine zarar verilmiş çok sayıda çocuğun acı öyküsüyle sınırlı kalmayan şiddet ve istismar artarak devam ediyor. Daha geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğumuz ne yazıkki cani ruhlu bir sapık tarafından tecavüze uğradı. Bu vahşi davranış son yıllarda yaşadığımız onlarca belki de yüzlerce şiddetten sadece birisidir. Bu insanlık dışı, vahşi ve sapık davranışları sergileyen, insanlık onurundan uzak bu yaratıkları Bulancak Kadınlar Platformu olarak şiddetle kınıyor, hak ettikleri cezaları hukuk ve adalet karşısında bir an önce almalarını diyoruz. Yetkilileri ve yasa koruyucuları da alacakları önlemlerle yıldırıcı olmaları için göreve davet ediyoruz” dedi.