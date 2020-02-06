İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulancak'ta fırtına

Giresun’un Bulancak ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.


Bugün etkili olan fırtına Bulancak'ta hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgardan dolayı Orta Camii mevkinde park halindeki 34 RT 1956 plakalı aracın üzerine ağaç devrildi. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda şans eseri araç içerisinde kimsenin olmadığı ifade edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri motorlu testere aracılığıyla ağacı keserek yolu ulaşıma açtılar.


Üzerine ağaç devrilen araçta ağır hasar oluştuğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.