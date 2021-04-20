Bulancak'ta yeni hizmet binası yapılırken, eskisi yıkılıyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde yapımı devam eden yeni hizmet binasının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Recep Yakar, “Kaba inşaatı biten yeni hizmet binamızın inşaatı hızla devam ediyor. İnşallah bu yılsonundan önce yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız. Belediyemizin eski hizmet binasının yıkım işini de ihale yoluyla verdik. Bu hafta içinde yıkım başlıyor. Aslında bu bir yıkım değil, tarihi bir dönüşümün başlangıcıdır. 63 yıl hizmet veren belediyemizin eski hizmet binasının yıkımıyla oluşacak alan meydan alanına katılacak olup, eskiden 1.5 dönüm olan meydan alanımızı 3.5 dönüme çıkarmış olacağız. Bu alanın altı otopark üstü meydan olarak düzenlenecek ve proje tamamlandığında Bulancak çok daha modern ve geniş bir kent meydanına ve güzel bir Belediye hizmet binasına kavuşmuş olacak. Bu dönüşüme imza atmak bize nasip olduğu için ayrıca gururluyuz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Yakar, ilçede kentsel dönüşümün sadece belediye binasıyla kalmadığını da ifade ederek, ilçenin eski eğitim kurumlarından biri olan 1958'de yapılan Gazi Ortaokulu'nun da yıkılarak daha modern ve çevreye yakışır bir projeyle yeniden yapılacağını kaydetti.