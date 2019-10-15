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Bulancak'tan Barış Pınarı Harekatı'na 'fındık'lı destek

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Bulancaklı Mehmet Arslan’dan geldi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Bulancaklı Mehmet Arslan'dan geldi. Akçakale Sınır Karakolu'na fındık gönderen Arslan, Mehmetçiğin yanında olduğunu belirtti.


Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan ve bahçesinden kendisine ayrılan çerezlik fındığı birçok kez, siyasilere ve sosyal sorumluluk projelerine destek amacıyla hediye eden Mehmet Arslan bu sefer de sınır ötesi operasyona katılan mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla Akçakale Sınır Karakolu'na gönderdi. Mehmetçiğimizin her zaman yanında olmamız gerektiğini belirten Arslan, fındık poşetinin içerisine Mehmetçiğe destek mektubunu koyarak gönderdi.

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