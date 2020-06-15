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Buzul göllerinde kano denemesi yaptılar

Giresun Doğa Sporları Kulübü Derneği, 2 bin 750 metre rakımda bulunan Karagöller bölgesindeki buzul göllerinde kano denemesi yaptı.


Giresun'da 2 bin 750 metre rakımda bulunan Karagöller bölgesinde bulunan buzul göllerinde birçok farklı faaliyetin gerçekleştirilebileceğini göstermek isteyen Giresun Doğa Sporları Kulübü Derneği (GİDOSK), buzul göllerinde kano denemesi yaptı.


GİDOSK sporcuları, daha önce bu bölgede mix tırmanış rotaları açtıklarını ifade ederken, Karagöller bölgesinin doğa sporları ile ilgilenenler için harika bir yapısı olduğunu belirttiler.


Yapılan bu etkinlik ile bölgede birçok farklı faaliyetin gerçekleştirilebileceğini gösteren doğa sporcuları bu anlamda bölgenin coğrafi yapısı ve doğal güzelliklerinin önemine dikkat çektiler.

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