Çakırmelikoğlu, TMO'nun kararını eleştirdi

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarındaki eski levant fındığı 58 TL'den, yeni levant fındığı 61 TL'den ve Giresun kalite yeni fındığı 61 TL'den satışa sunması kararını eleştirdi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı açıklamada, “Fındık serbest piyasada 64-65 liradan alıcı bulurken, üreticiden 53-55 lira bandında fındık alan Toprak Mahsulleri Ofisi, 2021 fındığı için 58 TL, 2022 fındığı için 61 TL'den fındık satışı yapılacağını açıkladı. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bu hatadan hemen dönülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.