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Çalmadılar, kırdılar döktüler

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde bir eve giren kişi yada kişiler evde bulunan bütün eşyaları çalmak yerine kırarak hurdaya dönüştürdü.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir eve giren kişi yada kişiler evde bulunan bütün eşyaları çalmak yerine kırarak hurdaya dönüştürdü.


İlçenin Ahallı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Cevat Özbay'a ait eve girildiği ve hiçbir şey çalınmazken, beyaz eşyadan mobilyaya ne varsa kırılarak hurdaya dönüştürüldü.


Boş olan evine döndüğünde gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden Cevat Özbay, hırsızlık yapılsa bu kadar üzülmeyeceğini söyledi.


Özbay, “Polislerin yaptığı incelemeler sonucunda kapıyı zorlayarak içeri girildiği tespit edildi. Evden hiçbir şey çalınmamış ancak evdeki bütün eşyalarımız parçalanarak hurdaya çevrilmiş. Ev içerisinde bulunan tüm eşyalar bir cisimle kırılmış ve parçalanmış halde bırakılmıştı. Bunlar hırsız desek bir şey çalınmamış amaçları nedir, niçin böyle bir şey yapmışlar anlamış değilim. Bir an önce bunu yapanların bulunmasını bekliyoruz” dedi.

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