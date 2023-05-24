Çamoluk'ta Ecel Köprüsü yeniden yapılıyor

Giresun'un Çamoluk ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan Ecel Köprüsü yerine 106 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde yeni bir köprü yapımı için çalışma başlatıldı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinin Gücer köyü girişindeki 'Ecel Köprüsü' olarak bilinen YSE tek şeritli köprünün yeniden yapım çalışmaları başlıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü tarafından Çamoluk, Gölova bağlantı yolları yapım işinin ilk ihalesi 31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan ancak ihale tarihinden sonra herhangi bir çalışma olmayınca ihalesi iptal edilen köprüyle alakalı Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz, köprü inşaatının nihayet başlayacağını söyledi. Başkan Düz yaptığı açıklamada, “Kelkit Çayı YSE Köprüsü ve bağlantı yolları ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun. Ocak ayında ihalesi yapılan YSE köprüsünün ve bağlantı yollarının bugün itibari ile şantiye kurulumu ve yapımı işine başlanıldı. Yaklaşık olarak 106 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olacak köprü ve bağlantı yolları inşallah yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bu süreçte emeği geçen herkese Çamoluk halkı ardına teşekkür ederim" dedi.