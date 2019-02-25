Canikli'den "Rabia Naz" açıklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Nurettin Canikli, Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturma hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi Nurettin Canikli, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya ilişkin sosyal medyada ve bazı haber sitelerindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Canikli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Rabia Naz Vatan'ın vefatıyla ilgili olarak çok ağır suçlama ile karşı karşıyayım. Son günlerde bir takım medyada ve sosyal medyada Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl Nisan ayında meydana gelen üzücü ve son derece hassas bir olayla ilgili olarak soruşturmayı yönlendirdiğimize ilişkin iftira, yalan ve hakaretler yer almaktadır. Asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır. Bahsedilen olay yargıya intikal etmiş, yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından da idari soruşturma yapılmıştır. İdari olarak soruşturmaya müdahale ettiğimize ilişkin yalan ve iftiraların da soruşturulması için başvuruda bulunuyoruz” dedi.

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ise, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüm, beni Ankara'ya çağırdı. Olayın aydınlatılması için her şeyi yapacağını söyledi” dedi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın yüksekten düştüğü öne sürülmüş, ancak Vatan'ın ölümüyle ilgili ailenin çabalarıyla hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verilmişti.