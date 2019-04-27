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Canlı yayında paylaşınca seyredenler şaşırdı

Giresun’un Görele ilçesi Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, sosyal medya hesabından paylaştığı video görenleri şaşırttı.

Giresun'un Görele ilçesi Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, sosyal medya hesabından paylaştığı video görenleri şaşırttı.



Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Görele İlçesi Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, şehre inen domuzu takipçilerine gösterdi. İlçe halkı ise görüntülerin Görele'de çekildiğini zannederek şaşkınlıkla videoyu izlemeye başlayarak yorumlar yapmaya başladı. Bir süre sonra gelen yorumlara cevap veren Kaymakam Ermiş, “Burası Muğla Menteşe. Domuzlar her akşam geliyorlar ve evcil hayvan gibi sokakta ve parkta yiyecek peşindeler.” dedi.



Kaymakam Ermiş, sosyal medya hesabından son paylaştığı videoda ise sokağa inerek domuzun yanına kadar gitti.

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