Çavuşlu çöp tesisinde inceleme yapıldı

Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde faaliyette bulunan Katı ve Sıvı Atık Tesisleri'nin çevre kirliliğine neden olduğu yönündeki şikayetler üzerine inceleme yapıldı.

Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığındaki heyette Görele Kaymakamı Murat Özdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, DSİ 226. Şube Müdürü Ogün Şükrü Turan ve ilgili kurumların teknik personeli katıldı. Yerinde yapılan incelemede çevre kirliliğine ve içme suyuna zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanamadığı belirtildi.

İnceleme sonrasındaki tespit raporunda, “Depolama alanında topraklama çalışmalarının devam ettiği, oluşan metan gazı ile birlikte koku oluşumuna sebep olan başta sülfürlü gazlar olmak üzere tüm gazların toplanarak enerji üretim tesisinde yakılması sonucu daha önce yoğun olarak şikayete konu olan kötü kokunun minimum seviyeye indiği, tesisten dereye çöp suyu sızıntısı olduğu iddia edilen kaynaktan berrak su geldiği ve derede canlı yaşamın devam ettiği görüldü” denildi.

İncelemelere dair açıklamada bulunan Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ise “Valimiz Enver Ünlü konuyu hassasiyetle takip ediyor. Bu incelemedeki amacımız, tesisin mevcut durumunu yerinde incelemek, gerekli denetimleri yapmak ve yapılacak tespitlerle varsa aksayan yönlerin ilgili kurumlarca giderilmesini sağlamaktır. Teknik arkadaşlarımız detaylı raporlarını hazırlayacak. Üniversitelerden de bu konuda gerekli desteği alacağız. Vatandaşımızın sağlığı birinci derecede önemlidir” diye konuştu.