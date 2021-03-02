Çekici üzerindeki araçla devrildi

Giresun'un Görele ilçesinde bir çekici manevra yaparken üzerinde araçla birlikte devrildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çavuşlu beldesi Bahşiş Mahallesi'nde arıza yapan bir taksiyi alan çekici dönmek için manevra yaptığı sırada yan yatarak devrildi. Çekicinin üzerindeki araçla devrilme anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada araç sürücüsü aracın içinden yara almadan çıktığı görüldü.