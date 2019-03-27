Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'la ilgili projeleri değerlendirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Giresun'da, kentsel dönüşüm, Millet Bahçesi, Giresun Stadyumu ve Katı Atık Bertaraf tesisi projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camii'nde karşılanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, buradaki ziyaretinin ardından Giresun Valiliği'ne geçti. Valilik Toplantı salonunda Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk ve bakanlığa bağlı kurum amirlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Düzenlenen toplantının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu manifesto kapsamında illerimizi dolaşarak buralardaki vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artıracak, iyileştirecek sorun ve çözümleri yerinde görüyoruz. Bugüne kadar Giresun'a 18 katrilyonluk yatırımlar için önemli kararlar alındı. Bu yatırımlar ve yapılacak projeler insanlarımızın yaşam kalitelerini artıracak yatırımlardır. Bu projeler aynı zamanda Giresun'u marka şehir haline getirecek projelerdir. Aynı zamanda Cumhur İttifakı Adayımızın açıkladığı bütün projelerin de arkasındayız, destekçisiyiz ve takipçisi olacağız” dedi.

Giresun Kalesi çevresinde Kentsel Dönüşüm yapılacak

Giresun'a yapılacak projelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum “Giresun'a bir çok yapılacak projemiz var. Bu projelerimiz arasında 36 bin metrekarelik kentsel dönüşüm projesi bulunmaktadır. Bu kentsel dönüşümü Giresun'un tarihi ve turistik alanını olan Giresun Kalesi eteklerinde ve çevresinde bulunan yerlerdir. Buralarda 200'e yakın bir yapılaşma vardır. Buralardaki tarihi binaları restore edip korumakla birlikte diğer yapı sahiplerini ise razı ederek kentsel dönüşümü sağlayacağız. Bu sayede hem Giresun Kalesinin tarihi dokusu daha da çok ortaya çıkacak ve etrafı ise turistik destinasyon alanına dönüşecektir. Tarihi dokusu bulunan Zeytinlik Semtindeki restorasyon çalışmalarımız da Giresun Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından devam etmektedir. Bu çalışmaları genişleterek hızlandıracağız” diye konuştu.

Giresun Stadı eylülde açılacak

11 Kasım 2016'da temeli atılan 20 bin 28 kişilik Giresun Stadı'nın açılacağı tarihi de açıklayan Bakan Kurum “Stat inşaatında son aşamaya gelindi. Giresun Stadyumu Eylül ayında hizmete açılacaktır. Giresunspor burada inşallah Süper Lig mücadelesi verecek ve taraftarları da bu yeni statta tamamlarını destekleyeceklerdir. Yeni stadın hizmete girmesiyle 40 bin metrekarelik eski stat ise Millet Bahçesi yapılacaktır. Millet Bahçesinde yürüyüş alanlarından, spor alanlarına kadar vatandaşların zamanlarını geçirecekleri sosyal donatı alanları haline gelecektir” şeklinde konuştu.

“Giresun'un çöp sorunu kökten çözülecek projeler yapılacak”

Giresun'un sahilindeki vahşi depolama alanı ve Görele'nin Çavuşlu Beldesi'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Giresun'da bir çöp sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların başında yeşil ve mavinin buluştuğu Giresun'da olumsuz bir imaj veren sahildeki vahşi depolama alanı gelmektedir. Burası ulusal ve yerel basında Giresun adına olumsuz bir görüntüdür. Tam denizle karanın birleştiği Aksu Festival alanına dökülen bu çöp sorunu çözülecektir. Buraya 160 bin metrekarelik yeni şenlik ve rekreasyon alanı yapılacaktır. Yine Çavuşlu'daki Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde incelemelerde bulunacağız ve olumsuzluklarını eksiklerini ortadan kaldırmak için rehabilite edilecektir. Çavuşlu Beldesi'nde Katı Atık Bertaraf Tesisiyle meydana gelen içmesuyu suyu sorununu çözmek için de yeni keson su kuyuları yapılacaktır. Asıl hedefimiz Giresun'da çöpleri yerinde ayrıştıracak, çöpten enerji üretecek yerler yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisinin etrafına külliye için camiye yakışır çevre düzenlemesi yapılacağını ve Bulancak Belediye Meydan projesinin de hayata geçirileceğini söyledi.