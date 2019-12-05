Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Giresun çıkartması

Giresun için yapılan proje ve yatırımların detayları hakkında görüşmek üzere Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yapılan görüşme sonrası konuyla ilgili genel değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Yakın bir tarihte trafik sorunumuzla ilgili ‘Dal-Çık Projesi'nin proje ihalesi yapıldı. 26 Aralık'ta ise şehrimizin yıllarca içme suyunu karşılayacak çok önemli ‘İkisu Projesi'nin ihalesi yapılacak. Yine projelerimizle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ziyaret ettik. Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmede özelikle vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz projelerin detaylarını konuştuk. Şunu açık yüreklilikle belirtmek isterim ki, Bakanımızın gerek projelerimize, gerekse bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi bizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.

Aksu Eski Çöp Alanı'nın rehabilite çalışmasının startı ile ilgili talimatın verilmesinden de çok mutlu olduklarını ifade eden Şenlikoğlu, “İnşallah eski çöp alanında yapılacak çalışmalarla beraber söz konusu bölge ilerleyen dönemlerde birçok yönüyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Yine, Bakanımız Murat Kurum'un onayı ile birçok özelliğe sahip ‘Kombine Vidanjör' aracının şehrimize kazandırılmış olması bizleri ayrıca mutlu etti” şeklinde konuştu.