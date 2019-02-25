İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Bulancak İlçe Başkanlığı'nda çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Bulancak ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İlçe Başkanlığı binasında bugün klimadan çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İlçe Başkanlığı binasında bugün klimadan çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Bulancak Belediye Çarşısı'nda bulunan Cumhuriyet Halk Parti İlçe Başkanlığı bürosunda sık sık gelip giden elektrik voltajının yüksek gelmesi sebebiyle klima alev aldı. Alev alan klimadan sıçrayan kıvılcımlar büroda bulunan diğer eşyalara sıçradı. Yoğun dumanla kaplanan yangını gören partililer ve vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından olay yerine gelen Bulancak İtfaiyesi çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.