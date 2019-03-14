CHP Giresun İl Başkanı Bilge: “Giresun, 17 yıllık yönetime göre AK Parti'nin karnesini verecektir”

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, AK Parti'nin Giresun'da tamamlayamadıkları hizmetleri ve özelleştirdikleri fabrikaları hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

AK Parti'nin iktidarda bulunduğu 17 yıllık süre içerisinde binlerce işçiyi işsiz bırakan Seka Kağıt Fabrikası başta olmak üzere bir çok fabrikayı özelleştirerek ya da kapatarak işsiz bıraktığını ifade ederek, bazı kamu kurumlarına ait olan taşınmazlarında satıldığını hatırlattı. Bilge yaptığı açıklamada “AK Parti İl Başkanı Kenan Kenan Tatlı'nın dayanaktan uzak, seçim üzeri polemik oluşturacak siyasi rant elde etme girişimlerini gülerek takip ediyoruz. Kendisine 17 yıldır iktidarda olduklarını hatırlatıp, cevaplaması gereken birkaç soru yöneltmek istiyorum. İktidarınız döneminde Türkiye'de satılan fabrikaları, kurumları ve arazileri biliyor musunuz? Giresun İl Özel İdaresi'nin satış ilanını gördünüz mü? Sadece Giresun'da sattıklarınızı açıklayın? Dereli, Batlama, Güce, Çanakçı yolları ne oldu? Çevre Yolu Projesi ne oldu ? SEKA'yı nasıl özelleştirdiniz? Bu soruların cevabını kamuoyu ile paylaşırsanız 17 yıldır nasıl bir Giresun yönettiğinizi siz de Giresun halkı da çok iyi görecektir. Bu soruların cevabına göre halk karnenizi verecektir” dedi.