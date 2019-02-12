CHP Giresun İl Başkanı Bilge; "Giresun'da işverenler kepenk indiriyor "

Bilge,resmi verilere göre, Giresun'da 2018 yılı içerisinde bin 207 işyerinin kapısına kilit vurduğunu söyledi.

Giresun'daki ekonomik tabloyu ortaya koyan ve kapanan işyerleriyle yüzlerce kişinin işsiz kaldığını ifade eden CHP İl Başkanı Fikri Bilge “Ekonominin içinde bulunduğu, gittikçe büyüyen ve derinleşen çukur, bütün işvereni, işçiyi, esnafı ve vatandaşı içine almaya devam ediyor. Ekonomik istikrar programı çerçevesinde uygulanan ekonomi politikaları her yıl küçüklü büyüklü işyerinin kapanmasına neden oluyor. Giresun genelinde de yaprak dökümü sürüyor. Kapanan işyerleriyle işsizlik artıyor. İcra takip dosyaları yığılmaya devam ediyor. Giresun'da sadece 2018 yılı içerisinde bin 2017 işyeri kapatılmıştır. Kapanan işyerleri içerisinde 31 tanesi Limited Şirketi, üç tanede Anonim Şirketi bulunmaktadır. Buralarda çalışan yüzlerce kişi ise bugün işsiz kalmıştır. Yine 2018 yılında icra dosya sayısı 33 bin 703'e yükselmiştir. BCH faizi ödenmeyen oran ise yüzde 63'lere yükselmiştir. Buradan kepenk kapatan işverenler ile çalışanlar ve ailelerini de düşünüldüğünde, binlerce kişinin geçim derdine düştüğü sonucu çıkıyor" dedi.