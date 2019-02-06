CHP'den aday tanıtım töreni

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu partisinin Keşap Belediye Başkan adayı tanıtım programına katıldı. Keşap Ali Bayramoğlu Parkı'nda düzenlenen aday tanıtım törenine CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, İyi Parti Giresun İl Başkanı Ahmet Memiş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Aday tanıtım töreninde konuşan CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır şiarıyla yola çıktık. Bu yolun sonun başarıya ulaşacağına inanıyorum.31 Mart tarihinde Giresun başta olmak üzere Keşap ve diğer ilçelerimizde belediyelerimize CHP değil Türk Bayrağı asacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Yerel seçimlerin 39 yıl sonra ilk kez bu seçimde CHP'nin zaferi ile sonuçlanacağını ifade eden Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise “Türkiye'de 1979 yılından sonra ilk defa bu seçimlerde CHP yerel seçimlerin çoğunluğunu kazanacaktır. Tarih 39 yıl sonra tekerrür edecektir. Ak Parti'nin en güçlü olduğu dönemlerde kararsız seçmen sayısı yüzde 6-8 civarındaydı. Bugün ise kararsız seçmen sayısı yüzde 26-30 arasındadır. Bu artık vatandaşların oyunu AK Parti'ye verip vermemekte ne kadar kararsız olduğunu ortaya koymaktadır. Benim inancım Giresun Başta olmak üzere Giresun'un ilçelerinde de CHP'li belediye sayısı artacaktır. Ayrıca Keşaplılar'ın Giresun'da çok büyük desteklerini gördüm. Artık sıra bana geldi. Ben de Keşap'ı Giresun'un bir mahallesi olarak görerek her türlü desteği vereceğim ve Keşap'a nelerin hangi hizmetlerin yapılabileceğini hep beraber göreceğiz” diye konuştu Yapılan konuşmaların ardından ittifak adayı Murat Bıçakcı'nın adaylığı açıklandı.