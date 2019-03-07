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CHP'li Giresun Belediyesi Ozan Arif'in ismini Giresun'da yaşatacak

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu.

13 Şubat 2019 tarihinde yaşamını yitiren aslen Alucra doğumlu olan Ozan Arif olarak tanınan Arif Şirin'in isminin bir cadde veya sokağa verilmesi için belediye meclisinde önerge verdi.


Belediye Meclisinin dün yapılan oturumunda gündeme ilave yapılması için önerge veren Başkan Kerim Aksu, ”Alucralı hemşerimiz, vatansever bir sanatçı olan Ozan Arif isminin Giresun'da bir cadde veya sokağa verilmesini teklif etti. Şehrimizin önemli bir değeri olan Ozan Arif'in isminin yaşatılmasını istiyorum onun için bu önergeyi sundum” dedi.


Belediye Meclisi Başkan Kerim Aksu tarafından verilen önergeyi oybirliği ile Cadde ve Sokak Komisyonuna havale etti.


Öğretmen, şair, şarkı sözü yazarı, bestekar, halk ozanı Ozan Arif, 13 Şubat tarihinde tedavi gördüğü 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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