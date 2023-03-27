Cinayet gibi kazaya 55 gün hapse acılı eşten tepki

Giresun'un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda geçtiğimiz yıl Aralık ayında geri geri giderken bir otomobil sürücüsünün ölümüne neden olan tır sürücüsünün 55 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılması tepkiye neden oldu. Trafik kazasında eşinin ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Gonca Maraş, en az mahkeme süreci tamamlanana kadar tır şoförünün tutuklu yargılanmasını istedi.

Giresun'un Keşap ilçesi Düzköy mevkiinde 30 Aralık 2022 tarihinde karayolunun ortasında durup geri geri giden Azerbaycan plakalı tırın şoförü C.A., arkadan gelen bir otomobili altına aldı. Kazada otomobil sürücüsü 42 yaşındaki Temel Maraş hayatını kaybetti. Temel Maraş'ın eşi Gonca Maraş, cinayet gibi kazada mahkeme bitmeden, tır sürücüsü C.A.'nın serbest bırakılmasına tepki göstererek bu acılarını daha da artırdığını söyledi.

"Bu kaza değil cinayettir"

Mahkemenin vicdani kanaatini kullanarak tutuksuz yargılanma kararına itiraz eden Gonca Maraş, “Keşke benim de iki çocuğumun babasız kalmasına ve yaşadığımız acıya, travmaya da vicdani kanaat kullanılabilseydi. Yaşanan trafik kazasında Keşap Düzköy kantar mevkiinde ana yolda duran tır geri geri geliyor, bir çok araç son anda kazadan kıl payı kurtuluyor. Eşim aracıyla gelirken tırın geri geri gittiği görülüyor. Kaçacak yeri olmayan eşim geri geri gelen tıra arka sağ taraftan çarpıyor. Kaza sonrasında tutanaklarda tır sürücüsü yüzde yüz kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Anayolda durup geri geri gelmek kaza değil cinayettir. Kaza bilmeden, istemeden meydana gelir oysa burada kazaya davetiye çıkartılmış bir cinayettir” ifadelerini kullandı.

“Mahkeme vicdani kanaatini bizim için de kullanmalıydı”

Mahkeme süreci devam ederken, cinayet gibi kazada tır sürücüsünün tutuksuz yargılanmasının acılarını artırdığını kaydeden Gonca Maraş, “Sabah iş için evden çıkan eşim ve çocuklarımın babası akşam eve dönememiştir. İki çocuğumla beraber bir travma yaşıyoruz. Bizi bu hale getiren araç sürücüsü sadece 55 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış. Benim eşim ve çocuklarımın babası toprak altında. Serbest bırakılmasına itiraz ettik, savcılığın talebi de tutuklu yargılanması yönündeydi. Buna rağmen mahkeme, 'İnisiyatifini ve vicdani kanaatimi kullandık' diyerek bir karar veriyor. Keşke aynı mahkeme vicdani kanaatini bizim açımızdan da kullanabilseydi. En azından mahkeme sonuçlanana kadar içerde yatsaydı. Bu bizim acımızı biraz olsun hafifletirdi. Ben hala çocuklarıma içerde diye söylüyorum. Trafik kazalarında günde kaç can gidiyor. Böyle cinayet gibi kazaların cezaları karşılıksız kalınca kaza oranları düşmüyor, aksine artarak devam ediyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Üniversiteye hazırlanan bir kızım, ilkokula başlayacak bir oğlum var. Biz bu travmayı atlatamadan tır sürücüsünün serbest bırakılması bizi daha da çok sarsmıştır. Mahkeme sonunda ne kadar verilir bilemiyorum ama en azından mahkeme bitene tutuklu yargılanmasını istiyoruz” diye konuştu.