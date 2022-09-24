Cinayet kurbanı kız kardeşler toprağa verildi

Giresun'un Espiye ilçesinde boşanma aşamasında olan Nuri Çamur'un tabanca ile vurarak öldürdüğü eşi Dilek Çamur ve baldızı Damla Çabukçu son yolculuğuna uğurlandı.

İlçenin Kurugeriş köyünde Dilek Çamur ve Dilek Çubukçu kız kardeşler, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Kız kardeşlerin cenazesine Kaymakam Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Emniyet Müdürü Özer Barış Tosun, Jandarma Karakol Komutanı J. Üstteğmen Barış Doğan, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Aynı olayda hayatını kaybeden Ayşe Kılıç'ın cenazesi ise yakınları tarafından alınarak İstanbul'da toprağa verildi.

Öte yandan boşanma aşamasında olduğu eşini, baldızını ve kayınbiraderinin eşi Ayşe Kılıç'ı öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden Nuri Çamur'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın geçmişi

Dün ilçenin Merkez mahallesi Dörtyol mevkiinde Nuri Çamur, eşi Dilek Çamur ile boşanma konusunda görüşmek için ikamet ettiği eve geldi. Aralarında çıkan tartışma üzerine Nuri Çamur, eşi Dilek Çamur ile evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş etti, ardından ise kendini vurdu.