Çoban köpeklerinin bulduğu yavru karacayı, önce koruma altına aldı, sonra doğaya bıraktı

Giresun'un Görele ilçesinde çoban bulduğu yavru karacayı köpekler parçalamasın diye önce koruma altına aldı, ardından ise doğaya salıverdi.

İlçeye bağlı Çatakkırı köyü yakınlarında çoban köpeklerinin bulduğu yavru karacayı koruma altına alan Selçuk Çoban, daha sonra, güvenli bir bölgeye geçerek doğaya salıverdi.

Hayatında ilk defa karşılaştığı olayla ilgili bilgi veren çoban Selçuk Çoban, “Keçilerimi otlatırken, daha önce duymadığım bir ses duydum. O tarafa yöneldiğimde çoban köpeklerimin yanında bir karaca yavrusu gördüm. Köpekler zarar vermesin diye karaca yavrusunu kucağıma alarak koruma altına aldım. Daha sonra köpekler ve keçi sürüleri uzaklaştıktan sonra yavru karacayı bulunduğu yerde doğaya bıraktım. Bir süre sonra tekrar karacayı doğaya bıraktığım yere baktım. Yavru karaca yoktu muhtemelen annesi gelerek yavrusuna kavuşmuştur diye umut ediyorum” dedi.

-Ya bulunduğu yere bırakalım ya da yetkililere teslim edelim

Karaca yavrularına karşı uyarılarda da bulunan Çoban, “Bu zamanlarda sıkça fındık bahçelerinde veya kırsalda yavru karacalara denk gelmek mümkündür. Böyle durumlarda kesinlikle bilmeliyiz ki evcil bir hayvan olmadığı için eve götürüp bakmaya çalışmayalım. Ya bulduğumuz yere bırakalım ya da yetkililere teslim edelim” dedi.