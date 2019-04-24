Çocukların duygulandıran ‘Bayrak' sevgisi

Giresun'un Doğankent ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında çekilen görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Görüntülerde program sonrası bayrakları özenle katlayan iki minik öğrenci katladıkları Türk bayraklarını üç defa öperek alınlarına koyduktan sonra kucağında muhafaza ediyorlar. Bu anlar ise alanda bulunan bir vatandaş tarafında anbean görüntülenirken, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.