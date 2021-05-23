Çöp kokusu gidecek, çiçek kokusu gelecek

Proje kapsamında eski çöp alanına çöp dökülmediği gibi, yıllardır buraya dökülen çöplerin de kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, Aksu çöp sahasının yeni adı ile Giresun 42. ve 47. Alay Parkının yapılacağı belirtildi.

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Aksu eski çöp sahası Karadeniz sahil yolunun yapımının ardından AK Parti Belediyeciliği tarafından hazırlanan dolgu imar planlarına göre rekreasyon alanı yapılması amacı ile taş dolgu tahkimatı yapılmıştır. Ancak sonrasında CHP belediyeciliği ile insanların nefes almasını sağlayacak, yeşilim ve mavinin buluşma noktası olması planlanan bölge çöp depolama alanı olarak kullanılmıştır. Uzun yıllar Giresun il merkezinin çöp depolama alanı olarak kullanılmıştır. Uzun yıllar bu şekilde doğaya yapılan tahribat devam etmiş ta ki AK Parti hükümetinin çalışmaları neticesinde 2017 yılında Çavuşlu Katı Atık Depolama Tesisi faaliyete geçene kadar. Bu tarih itibari ile Aksu eski çöp sahasına çöp dökümü durdurulmuştur" denildi.