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Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesi Dereli'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos akşamı yaşanan selde büyük hasar gören Giresun’un Dereli ilçesine gelerek önce havadan helikopterle sonra da ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos akşamı yaşanan selde büyük hasar gören Giresun'un Dereli ilçesine gelerek önce havadan helikopterle sonra da ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.


Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Dereli ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce havadan sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ardından helikopterle İlçe Jandarma Komutanlığı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sel bölgesinde yaşananlarla ilgili brifing verildi, yapılan çalışmalar anlatıldı. Brifing sonrası Erdoğan ilçe merkezine geçerek yaya olarak Dereli caddelerinde yürüdü, vatandaşların dertlerini dinledi, “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

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