Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yeni bir iklime taşıma amacında olduğunu belirterek, İstanbul'daki yalıları ise kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin Giresun'da düzenlediği Grup Toplantısına katıldı. Ayvasıl Liman Restoran'da düzenlenen toplantı da, Kılıçdaroğlu'na konuşması öncesi Giresunspor forması hediye edildi. Partiye katılanlara rozet takan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Giresun'dan bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Sakın ola kamplaşmayın. Herkesin düşüncesi önemlidir. Herkesin düşüncesine saygı göstermeliyiz. Beraber yaşayacağız. Kamplaşmadan, kimseyi ötekileştirmeden birlikte yaşayacağız. Hiç kimsenin yaşantısını, inancına siyasete malzeme etmeden herkese hizmet etmenin görevini aşkını yaşamalıyız. Türkiye'ye yeni bir iklim getirme amacındayım. Yeni bir iklim gelmeli. Kuçaklaşma iklimi gelmeli. İlk adımı attım. Helalleşeceğiz dedim. Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Çocuk yatağa aç giriyor, ekonominin mi kavgasını veriyoruz. Hayır başka şeylerin kavgasını veriyoruz. Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Beraber güçlü bir şekilde çıkaracağız. O nedenle dedim bize katılın. Katılın ki yolumuz aydınlık olsun katılın ki bir dikta yönetimini değiştirelim. "ifadelerini kullandı

"Fındığı, Ferrore'nin tekelinden kurtaracağız"

Bu ülkeyi kuranlar 'köylü milletin efendisidir' dediler diyen Kılıçdaroğlu,"Alın teri dökenler bu milletin efendisidir dediler. Köylü ürettiği ürünü zarar etmesin birileri elinden kapmasın dile TMO, Tariş'i, FSKB kurdular. AK Birliği kurdular. Çiftçi birilerinin eline teslim edildi. Bir anlamda hortumlandı. Buralardan çekip çıkarmamız lazım. Fındıkta 3 tane fiyat var. Bir saraydan gelen fiyat 54 TL, iki serbest piyasa 44 TL, üç Ferrore'nin belirlediği 48,1 TL Türkiye'de fındığın fiyatını belirleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti değil. Koskoca Karadeniz fındık ürünü bir firmanın tekeline bırakıldı. Eğer böyle giderse fındık bahçelerinin sahibi de o olacak. Milyar dolarları o kazanacak sizler asgari ücretle geçineceksiniz. Bu tabloyu kabul ediyor musunuz. Eğer etmiyorsanız bize katılacaksınız. Bu tabloyu beraber değiştireceğiz. Bazen diyorlar ya CHP milliyetçi mi CHP'nin 6 Ok'undan biri milliyetçiliktir. Biz fındık üreticisini yabancı tekellere peşkeş çektirmeyiz. İşte milliyetçilik budur. Bizim insanımız kazanacak. Bizim insanımız kazanırken de dur bakalım sen hangi partidensin demeyeceğiz. Fındıkta bir tekelleşme gerçeği ile karşı karşıyayız. Ferrore denilen firma dikey bütünleşik yapısı içersinde büyüyerek gidiyor. En büyük fındık ihracatçısını satın aldı ve bir numara oldu. Onun verdiği fiyat geçerlidir politikacının verdiği fiyat ise geçerli değildir. Açıkçası bir sömürü çarkıyla bizim fındık üreticisi karşı karşıya. O firmanın tekelini ortadan sadece bay Kemal kaldırabilir. Çünkü bay Kemal'in verilmeyecek hesabı yok ki. FSKB yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"Var olan bütün sorunlara talibiz ve hepsini çözeceğiz"

Kılıçdaroğlu, göreve geldiklerinde kırsalda çalışan kadınların sigorta primlerini emekli oluncaya kadar ödeyeceklerini belirterek, "Bu insanlar kırsalda kalır ve üretirler en azından burada kalıp çalışırsam emeklilik hakkı kazanacağım der. Tarım Sigortası kanunu yeniden düzenleyeceğiz. Kim tarlada çalışıyorsa kim alın teri döküyorsa teşviki ona vereceğiz. Yayla evlerini yıkmaya çalışanların başına yıkacağım kimse endişe etmesin. Havza bazlı planlama yapacağız. Var olan bütün soranlara talibiz ve hepsini çözeceğiz. Ya Kılıçdaroğlu, güzel anlatıyorsun da bunları nasıl çözeceksin. Bunlar ı sorulur para var mı para. Çünkü onlarda soruyor. Para var. bütün mesele parayı nereye harcayacağınız siyasi bir tercihtir. Ben parayı alın terinden yana harcıyorum. Onlar parayı 5'li çeteden yana harcıyorlar. Aramızda siyahla-beyaz kadar fark var. Ben parayı bu ülkenin insanlarının çıkarı için harcayacağım. Artık yalan diyene dur deme zamanıdır. "dedi

"Müjdemi isterim demek ki erken seçim yapacak"

Enflasyonun haritasını çıkardığını belirten Kılıçdaroğlu,"4 Ağustos 2021 enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil diyor saraydaki. 10 Eylül 2021 fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. 17 Kasım 2021 önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız diyor. Siz ferahlıyorsunuz da beyefendinin haberi yok demek ki. 29 Kasım 2021 göreceksiniz enflasyon nerelere düşecek. Gördük zirve yapıyor. 30 Aralık 2021 enflasyon düşecek. 18 Ocak 2022 enflasyon düşüşe girdi. Nasıl girdi bilmiyoruz. 21 Mart 2022 vatandaşın sıkıntılarını biliyoruz. Vatandaşı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur diyor. Nisan 2022 yazın fiyatlar düşer. Umudu yaza bağladı. 6 Temmuz 2022 inşallah 2023'de enflasyonu kontrol altına alacağız diyor. 6 Eylül 2022 yani bugün. Yılbaşından sonra enflasyon hızla düşecek diyor. Müjdemi isterim sevgili Giresunlular demek ki erken seçim yapacak herhalde. O da biliyor ki herhalde nasıl olsa erken seçim yapacağız. Bu bay Kemal gelecek kesinlikle enflasyonu düşürecek. Bunu düşünüyorsa yüzde yüz doğru düşünüyor. Geleceğiz ve enflasyonu düşüreceğiz "ifadelerini kullandı

İstanbul Belediyesi'nin iki yalısına da el konulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Boğaz kenarında dünyanın parası eder orası. Arazileri soran adam şimdi yalıları nasıl getireceğiz , iç edeceğiz. O yalıları size yedirmeyeceğiz. O yalılar bu ülkenindir "dedi