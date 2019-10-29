Cumhuriyetin 96. yılı Giresun'da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Giresun'da coşkuyla kutlandı.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen kutlamada halk oyunları gösterisi, şiirler, yarışmalar ve geçiş töreni düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, “Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünü gurur ve heyecan içerisinde kutladığımız bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca destansı şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere ecdadımızı kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum” dedi.

"Cumhuriyetimiz 96 yıl önce bugün ‘Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye devletinin hükumet şekli cumhuriyettir' ifadeleriyle ilan edilmiştir” diyen Sarıfakıoğulları, “2023 hedeflerinin, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için vakfedenlere ve dünyaya insanlık dersi veren, dünyanın her köşesinde ki zulmü kınayan, terörle mücadelede tek başımıza kalsak da vatanın birliği ve dirliği için sözde medeni dünyaya karşı ‘Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmekte bir an olsun tereddüt etmeyen Başkomutanımız Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükran duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından il genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Tören, öğrenciler, polisler ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin geçişi ile sona erdi.