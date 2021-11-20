Deneme amaçlı ektiği sarımsak ek gelir kapısı oldu

Giresun'un fındık üretimi olmayan Alucra ilçesinde ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, sarımsak olumlu sonuç verdi.

Giresun'un Alucra ilçesinde Hakan Polat, 2 dönümlük arazisine deneme amaçlı olarak ekimini yaptığı sarımsaktan yüksek verimli ürün almayı başardığını söyledi.

İlçede bir devlet kurumunda çalışan ve aynı zamanda çiftçilik yaptığını anlatan Hakan Polat, “Çiftçilik yaparak üretmeyi seven birisiyim. İlçemizde var olan tarım ürünlerinin hepsini yetiştirmeye çalışıyorum. Bunlara ek gelir olsun diye alternatif ürünlerde yetiştirmeye çalışıyorum. Kastamonu Taşköprü ilçesinden tohum amaçlı getirdiğim sarımsakları da ek gelir olur mu ? yetiştirebilir miyim ? düşüncesiyle denemek istedim. Gördüm ki, sarımsak bu yörenin topraklarında oldukça verimli oluyormuş. 600 kg ürün elde ettim, arazinin bakımını yapmış olsam belki bir tonun üzerinde de mahsul alabilirdim. Tüm ürünümü Alucra'da halk pazarında satarak üretmenin emeğin karşılığını almanın büyük mutluluğunu yaşadım” dedi.

Ürerimi artırmayı planlıyor

Üretimi artırıp tarladan toptancıya satmayı amaçladığını da belirten Polat, “Önümüzdeki yıl çok daha profesyonel bir şekilde üretim sağlayıp doğrudan toptancılarla görüşmeyi düşünüyorum. Ürünün kalitesi çok çok iyi ve aroması gerçekten çok güzel oldu. Ordu ilinde sebze meyve halinde ticaret yapan akrabalarıma gönderdiğim numunelerin kalitesini lezzetini çok beğendiler. Alucra ilçemizde dağ taş araziler boş boş duruyor. Gençlerimize, ek gelir düşünen tüm hemşerilerimize en önemlisi de gerçekten üretmek bir şeyler ortaya koymak isteyen tüm hemşerilerimiz için güzel bir deneyim oldu. İlçe tarımdan da zirai anlamda teknik destek alabilirsek çok güzel olur. Alucra'daki gençlerimizi üretime, Alucra sarımsağını markalaştırmaya davet ediyorum" diye konuştu.