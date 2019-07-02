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Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu

Giresun’da girdiği denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı’nın cansız bedeni bulundu.

Giresun'da girdiği denizde akıntıya kapılan müzik öğretmeni Selim Balcı'nın cansız bedeni bulundu.


Tirebolu ilçesinde girdiği denizde kaybolan ve sürüklenerek Espiye ilçesi Gülburnu mevkinde denizden 2 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulunan Balcı'nın cansız bedeni denizden çıkartılarak Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından müzik öğretmeni Balcı'nın cenazesinin memleketi Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.

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