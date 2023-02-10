İhlas Haber Ajansı

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Depremde hayatını kaybeden futbolcu Giresun'da toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde hayatını kaybeden Giresunlu, Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Saruhan Bolat memleketi Giresun’un Yağlıdere ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden Giresunlu, Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Saruhan Bolat memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesinde toprağa verildi.


Giresunlu ve Giresunspor'un altyapısında yetişen, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat, yaşanan deprem afetinde dün enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Memleketi Giresun'a getirilen Bolat'ın üzerine 24 numaralı takım forması ve Türk Bayrağı serilirken, Yağlıdere'nin Kurucalı köyünde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra, eski takım arkadaşları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

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