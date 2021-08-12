Depremde yıkım kararı çıkan yurt binası yeniden yapılıyor

Giresun'un Alucra ilçesindeki Halis Akmen Çok Programlı Anadolu Lisesinin yurt binasına 2020 yılındaki Elazığ depremi sonrası çürük raporu verilmesiyle yeniden yapım kararı çıktı.

Giresun'un 1. derece deprem kuşağında bulunan Alucra ilçesinde 2020 yılındaki Elazığ Depremiyle çürük raporu alan yurt binası, TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihale ile okul içindeki araziye yeniden yapılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 100 öğrenci kapasiteli yurt binası yapımına karar verilmiş, yapılan ihale sonrası inşaat çalışmaları da ilçede başladı.

Temel çalışmaları devam eden ve Toplamda yaklaşık 23 milyon TL'ye mal olacak yurt inşaatının 2022 yılı eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Toplam bodrum kat ile beraber 5 kattan oluşacak yurt içerisinde çok amaçlı yemekhane salonu, sosyal alanlar, revir, etüt odaları yer alacak. Yurt binası hizmete girdiğinde eğitim için şehir dışından gelen ve yurtta ikamet etmek isteyen öğrenciler, mekan sıkıntısı yaşamadan daha kaliteli ve sistemli bir şekilde hizmetten faydalanmış olacak.

Öte yandan yurt inşaatı yanına okulun 2 kat olacak şekilde atölye binaları da yapılacak. Basketbol ve voleybol sahası ile birlikte çevre peyzaj çalışmaları da yer alacak.