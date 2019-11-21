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Dere kurudu, “Balık avlamak yasaktır” tabelası kaldı

Giresun’un Bulancak ilçesinde dere yatağı kurudu, geriye kalan “Balık avlamak yasak ve tehlikelidir” tabelası ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde dere yatağı kurudu, geriye kalan “Balık avlamak yasak ve tehlikelidir” tabelası ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.


İlçenin Pazarsuyu köyündeki dere yatağının kurutulması ile ilginç görüntüler ortaya çıktı. Köye ismini veren dere yatağının kurumuş hali görenleri şaşırttı. Bir zamanlar yöre halkının balık tutup, köylü kadınların çamaşır yıkadığı derenin bugünkü haline gelmesinde bilinçsiz çevre katliamının olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Fatih Bilur, “Balık tutmak tehlikeli ve yasaktır” levhasının arkasındaki boş ve çorak arazinin doğa katliamını gözler önüne serdiğini söyledi. Bilur, “Bu tabelanın buraya dikilmiş olması bir zamanlar bu derede balık ve diğer canlı hayatın var olduğunu gösteriyor. Pazarsuyu köyümüze ismini veren deremizin yerinde ne yazık ki şimdi ne bir canlı ne de bir damla su kaldı. Önce deremizin suyunu keserek can suyu bıraktılar. Şimdi de can suyumuzu kestiler. Bunun nedeni ise bir marketin depo inşaatından ötürü derenin doldurulması, menfezlerin yer değiştirmesi ve gelen can suyu kaynağının kapatılmasındandır. Biz hiçbir yatırıma elbet karşı değiliz. Ancak gerek köylülerimizin su ihtiyacını karşılayan gerekse deredeki doğal yaşamın yok edilmesine karşıyız. Bunun bir başka yolu ve çözümü mutlaka vardır. Yetkililerden biz bu çözümü bulmasını istiyoruz” dedi.

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