Dere yatağının kurumasına sebep olan inşaat durduruldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir marketler zincirinin depo inşaatının yapım çalışması DSİ Şube Müdürlüğünün Giresun valilik makamına sunacağı rapora kadar durduruldu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yapımına devam eden depo inşaatı köylülerin tepkisini çekmiş ve dere yatağının kaydırılarak köylülerin su kaynakları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilmişti.

Konuyla ilgili açıklama DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ”Bölge müdürlüğümüzce hazırlanacak raporu Giresun valiliğine sunulması ve valilik makamınca verilecek karara kadar Pazarsuyu deresi kenarında devam eden A 101 depo inşaatı çalışmasının ivedilikle durdurulması hususunda gereğini arz ederim” denildi.