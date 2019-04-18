Dereli-Şebinkarahisar yolunda heyelan

Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan Dereli-Şebinkarahisar karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolu 1-2 saatlik çalışmaların ardından kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dereli -Şebinkarahisar karayolu üzerinde turiz merkezi Kuzalan-Mavigöl mevkiinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun yanındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı. Heyelanın ardından bölgeye ekipler ve iş makineleri sevk edildi. Bir süre kapalı kalan yol yapılan çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.