Dereli Ziraat Idası'ndan Küllemeye Geçit Yok

Teorik ve Saha Eğitiminin akabinde konuşan Dereli Ziraat Odası Başkanı Burhan Okusal "Külleme hastalığının zararı çok yönlü. Yalnızca yaprakları kurutmakla kalmıyor yıllık sürgünlere ve çotanaklara da büyük zarar veriyor dolayısıyla oldukça fazla verim ve kalite kaybı yaşıyoruz. Fındık Kurdu Zararlısı ise yumurta bırakma ve beslenme yoluyla fındığımızı elimizden alıyor. Gözbebeğimiz olan Fındığımıza bu denli zarar veren Külleme hastalığı ve Fındık kurdu zararlısı ile mücadelede azami dikkat göstermemiz gerekmektedir” dedi.

Üreticiler tarafından yoğun ilgi gösterilen eğitim çalışmalarının sonunda katılım belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.