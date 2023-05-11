Dereli'de sel afeti sonrası dere genişletilince köprü uzatıldı

Giresun'un Dereli ilçesinde tek kemerli tarihi köprüye, dere debisinin genişletilmesinin ardından bir kemer daha eklendi.

Dereli ilçesinde 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel afetinden sonra şehir merkezinden geçen dere debisinin genişletilmesiyle derenin ortasında kalan tarihi tek kemerli köprüye , aslına uygun bir kemer daha eklenerek hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, “İlçemizi ikiye bölen dere üzerinde 19. Yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi kemer köprümüz bulunmaktaydı. İlçemizde 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan sel afetinden sonra dere yatağı genişletildi ve dere koruma setti yapıldı. Ayrıca yerleşim yeri de geri geçilerek afet evleri yapıldı. Dolaysıyla tarihi kemer köprümüzde derenin ortasında kaldı. Yaptığımız çalışmalar sonunda tek kemerli tarihi köprümüze aslına uygun bir kemer daha eklenerek çift kemerli bir köprü yapıldı. Bu hizmeti yağan DSİ ve Karayollarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Eğribel Tüneli, yöre ekonomisini canlandıracak

Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle İç Anadolu'ya ulaşımını kolaylaştıracak Eğribel Tüneli'nin hizmete açılmasıyla Dereli ilçesinin de turizm ve ekonomisiyle gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Şenlikoğlu, “Eğribel Tüneli'nin yapılarak hizmete açılmasından sonra bu güzergahı kullananlar artacaktır. Bu güzergahtan geçen sürücüler ve yolcular da ilçemizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacaktır. Yaylalar diyarı olan ilçemizde hareketlilik artacaktır” diye konuştu.