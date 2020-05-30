İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dereli'de trafik kazası: 1 ölü

Giresun’un Dereyi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'un Dereyi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Dereli ilçesinde Kümbet Yaylası mevkiinde saat 17.30 sularında meydana geldi. Dereli ilçesi istikametinde seyir halindeki 46 yaşındaki Fahrettin Yılmaz'ın kullandığı 28 EA 382 plakalı otomobil, virajlı bölgeye gelince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada araçta tek olan sürücü Fahrettin Yılmaz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.