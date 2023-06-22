Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Giresun'un Espiye ilçesi Boncukcu Mahallesinde dereye düşen köpek son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere veteriner hekimliğine götürüldü.

Olay Espiye' nin Boncukcu Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar dereye düşen ve çıkamayan köpeği görünce hemen Espiye Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede belirlenen adrese gelen itfaiye ekipleri, dereye düşen köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler ip yardımıyla dereye inerek köpeği yakalamaya çalıştı. Bitap düşen köpek dereden çıkarılarak tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.