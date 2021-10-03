Diabate, Giresunspor'a 4 puan kazandırdı

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un, sezon başında Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseni Diabate, son iki haftada kaydettiği gollerle takımına 4 puan kazandırdı.

Çotanakların 7. haftada sahasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın 21. dakikasında Zeki Yavru'nun asistinde topu ağlarla buluşturan Diabate, 1-1 biten o maçta hem takımına 1 puanı kazandıran isim oldu hem de Giresunspor'un Süper Lig'de Çotanak Spor Kompleksi'ndeki ilk golüne imzasını koydu. 8. haftada oynanan Göztepe maçını da boş geçmeyen Diabate, 71. dakikada Shapi Suleymanov'un düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topu ve kaleciyi ayrı köşelere yollayıp, Giresunspor'a 44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'deki ilk galibiyet sevincini yaşattı.

Son iki maçta 2 gol kaydeden Fousseni Diabate, Giresunspor'un ligde kaydettiği 3 golün 2'sinin altına imzası attı.

GZT Giresunspor'un bu sezon kaydettiği diğer golü, 6. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında Souleymane Doukara kaydetmişti.