Dikenle gelen lezzet

Kardeniz mutfağında turşu, kavurma gibi farklı şekillerde tüketilen ve tedavi edici özelliği de olduğu belirtilen 'Melocan' tezgahlarda yerini aldı.

İlkbaharla beraber doğada kendiliğinden yetişen sarmaşık dikenlerin ucundaki sürgünün Melocan olarak bilinen kısmı toplanarak kilogramını pazarda 60 liradan satılıyor.

Giresun'un Görele ilçesinde bu mevsimde köylü kadınların doğadan toplayarak pazarda 60 liradan sattığı Melocan'ın birçok hastalığa da iyi geldiği ileri sürüldü. Yöresel lezzetler üzerine yazdığı yazılarla tanınan Nihat Öztürk, yaptığı açıklamada “Her bölgede doğada kendiliğinden yetişen yöresel bitkiler vardır. Bölgede yaşayan insanlar bunların çoğundan yemek yaparlar. Melocan da bunlardan biridir. Dikenucu da denilen Melocan bazı yörelerde 'çoban katığı' da denilir çünkü çiğ olarak da yenilir. Dikenin taze uçları kopartılarak iki türlü yemeği yapılır. Bunlardan birisi kavurmasıdır. Toplanan Melocan haşlandıktan sonra tereğaı ve soğanla kavrulup yenilir.Bir başka yemeği ise turşudur. Haşlanan Melocan biraz bekletildikten sonra kalıntuz, acı biber ve soğan ezmesiyle karıştırılıp birkaç gün bekletildikten sonra ya olduğu gibi tüketilir ya da yine tereyağı ve soğanla kavrularak tüketilir” dedi.

Sağlık açısından da faydalı

Bazı kaynaklarda sağlık açısından da faydalı olduğunu kaydeden Öztürk, “Yine bazı kaynaklarda sağlık açısından terlemeye, cilt hastalıklarına, romatizmaya iyi geldiği, kanı temizlediği, frengiyi tedavi ettiği, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığı bilgisine yer verilmektedir. Yörede yaşayanlar bunları pek bilmeseler de mevsimi geldiğinde doğada yetiştiği yerlerden toplayarak yemek olarak sofralarına getiremeden edemezler. Dolayısıyla, bilmeden de olsa sağlıklarına katkı sağlamış olurlar” diye konuştu.