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Din görevlileri hizmetin her alanında vatandaşın yanında

Giresun’un Espiye ilçesinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden din görevlileri, ihtiyacı olanlar için alışveriş yapıyor, gıda ihtiyaçlarını karşılıyor bahçe, tarla ve resmi işlemlerinde yardımcı oluyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden din görevlileri, ihtiyacı olanlar için alışveriş yapıyor, gıda ihtiyaçlarını karşılıyor bahçe, tarla ve resmi işlemlerinde yardımcı oluyor.


Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında köy ve mahallelerdeki insanların herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için evleri ziyaret eden din görevlileri ihtiyaçları tek tek karşılıyorlar.


İlçede görev yapan din görevlilerinin tarla kazmadan, gıda ihtiyaçları gidermeye kadar her türlü hizmette sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı ve engellilerin hizmetinde bulunduğunu ifade eden Espiye ilçe Müftüsü Yavuz Koçak, "Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşların ihtiyaçları giderilmektedir. Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşabilmek için çalmadık kapı bırakmayan din görevlilerimiz, bir taraftan da topluma dini ve manevi rehberlik hizmeti sunmaya devam ederken, diğer taraftan da maaşlarını alamayan, faturalarını ödeyemeyen, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılarımızın dışarıdaki ihtiyaçlarını gideriyoruz. Tıraş olması gerekenin tıraşı yapılıyor. Tarlası ekilmesi gerekenin tarlasını ekiliyor. Hasta olanı ise doktora götürüyoruz. Yaptığımız hizmetler karşısın vatandaşlarımızın hayır dualarını aldık. Maddi ve manevi hizmetleri yerine getiren tüm din gönüllüsü hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.

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