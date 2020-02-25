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Din görevlilerinden örnek davranış

Din görevlilerince Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman Kul İmam Hatip Ortaokulu ve Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman Kul Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere 45 çift ayakkabı hediye edildi.

Din görevlilerince Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman Kul İmam Hatip Ortaokulu ve Yağlıdere Sınır Şehit Süleyman Kul Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere 45 çift ayakkabı hediye edildi.


Giresun Merkez Kale Bölgesinde görev yapan din görevlilerinin örnek yardımlarıyla ilgili Giresun İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, “Giresun İl Müftülüğünce din hizmetlerinin toplumun bütün kesimlerine etkin bir şekilde ulaştırılması amacıyla başlatılan “Bölgesel Çalışma Projesi” kapsamında din görevlileri sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.


Toplumun beklentileri doğrultusunda din hizmetlerinin kapsamının genişletilerek mahalle mahalle tüm şehre yayılması için çalışan din görevlileri kendi aralarında kurdukları yardım sandığından öğrencilere hediye edilmek üzere 45 çift ayakkabı aldılar” denildi.


Kale Bölgesini temsilen ziyareti gerçekleştiren Ahmet Kudu, Hasan Yıldız ve Mustafa Maraş 45 çift ayakkabıyı öğrencilere hediye ettiler.

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