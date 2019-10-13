Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil devrildi: 1 ölü

Giresun'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kemaliye köyünden il merkezine seyir halindeki Emin Kara idaresindeki 28 EK 163 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan sürücü Emir Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.