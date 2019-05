Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Giresun'da açılışa katıldı

Dr. Ali Erbaş, Giresun'un Bulancak ilçesinde müftülük hizmet binası açılışına katıldı.

36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı için Ordu'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulancak ilçesinde yapımı tamamlanan Bulancak İlçe Müftülüğü Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Erbaş'ın yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları Milletvekilleri Sabri Öztürk, Kadir Aydın, İl Müftüsü Muhittin Oral ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Peygamber Efendimiz diyanet işlerini Mescid-i Nebeviden yönetti, biz bugün müftülüklerden yönetiyoruz” diyerek müftülüklerin önemine dikkat çekti.

Yeni binada nice hayırlı hizmetler yapılacağını belirten Erbaş, “Biz ilim adamları olarak, hocalar olarak peygamber efendimizin nasıl ki varisiyiz, müftülüklerimiz de Mescid-i Nebevi'nin varisi onun için burada nice hayırlı hizmetler yapılacak. Dini mübini İslam'ın hem hizmeti, hem eğitimi noktasında hademe-i hayrat dediğimiz kardeşlerimizin daha nitelikli çalışması, daha güzel işler yapması için çok önemli bir binadır müftülük hizmet binası” dedi.

“Değerli kardeşlerim insan, mekan, imkan diye sırlanan üç kavram vardır” diyen Erbaş, şöyle devam etti:

“İnsan önce geliyor onun için mekan ve imkan gerekiyor işte mekan, işte imkan hepsi insan için, hepsi çocuklarımız için, hepsi gençlerimiz için. Camilerimize daha iyi daha nitelikli hizmetler götürebilmek için müftülüklerimizin bu açıdan çok büyük önemi var.”

“Bin iki müftülüğümüz var”

Yurt dışından ziyaret için gelen heyetlere Diyanet İşleri Başkanlığını tanıttıklarının aktaran Erbaş, “Anlattığımda hayranlıkla dinliyorlar. Diyorum ki, ‘Bizim ülkemizde önceden bin müftülüğümüz vardı şimdi iki ilçemiz daha kuruldu bin iki müftülüğümüz var' diyorum şaşırıyorlar ve bu kadar müftünün olduğu bir ülke ilelebet payidar olur inşallah diye dua ediyorlar. Ülkemizin, vatanımızın tarih boyunca hem medeniyetimizin gelişmesinde ilim, irfan, bilgi ve hikmet üretiminde müftülerimizin büyük katkıları olmuş. Sadece bu konuda değil, ‘Sarıklı mücahitler' diye bir kitap var tavsiye ederim okuyunuz. Sarıklı mücahitler her zaman en zor zamanlarımızda, kurtuluş savaşında, Çanakkale', Malazgirt'te, Sarıkamış'ta her yerde vatanın kurtuluşunda da milletimizin hep önünde olmuşlardır. Her ilimizin, her beldemizin müftüsü milletimizin önünde olmuş ve kurtuluşumuz için gayret etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Hayır, yapma konusuna da dikkat çeken Prof. Dr. Ali Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değerli kardeşlerim sizlere bir hadisi şerifi paylaşarak sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Bu hadisi şerifi iyi anlarsak sizlerde hayırlı hizmetler yapma konusunda alacağımız yeterince mesaj olduğunu düşünüyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, 'İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. İkincisi ilminden istifade edilen alimler. Üçüncüsü sadaka-i cariye sahibi Müslümanlar.' işte burada bir sadaka-i cariye yükselmiş durumda. Allah hepsinden razı olsun.”

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ile açılışı yapan Erbaş, ardından bir başka program için Ordu'ya hareket etti.