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Diyarbakırlı annelere Giresunlu kadınlardan destek

Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlatları için oturma eylemi yapan annelere bir destekte Giresunlu kadınlardan geldi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatları için oturma eylemi yapan annelere bir destekte Giresunlu kadınlardan geldi.


Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri teröre lanet okuyarak Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelere destek mesajı yolladılar.


Kadın temsilciler adına konuşan Kader Kandemir, yaşanan direnişin asla unutulmayacağını söyledi.


“Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacak” diyen Kandemir, "Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Giresun'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareketin karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz” dedi.

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