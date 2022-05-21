Diyarbakırlı öğrenciler, kuş dili ile tanınan Kuşköy köyünü gezdi

Diyarbakır'dan Karadeniz turuna çıkan bir grup öğrenci Giresun'un Çanakçı ilçesinde misafir edildi.

Çanakçı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran'ı ziyaret eden öğrenciler daha sonra UNESCO tarafından "Acil Koruma Gerektiren İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine alınan Islık Dili ile bilinen

Kuşköy köyünü gezdiler. Burada köylüler tarafından kuş dili ile karşılanan öğrenciler, kuş dilinin tarihsel doğuşu ve gelişimi hakkında bilgilendirildi. Öğrencilere Kuşköy köylülerinin kendi aralarında nasıl iletişim kurduklarına dair gösteri yapıldı. Ardından Diyarbakırlı öğrenciler halay, Çanakçı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi ise horon gösterisi sundu.

İlçelerine yapılan öğrenci gezisiyle ilgili konuşan Kaymakam Yusuf Beran Vuran ise “Günümüzde devletimizin milletimize sunmuş olduğu ve çağın getirdiği imkânlarla her yere ulaşım artık çok kolay. Bugün memleketim Diyarbakır ile ikinci memleketim Giresun'un Çanakçı ilçesi arasında kültürel bir bağ, kardeşlik duygusu ve gönül köprüsü kurulmuştur. Ziyaret şahsımı ve Çanakçılı hemşehrilerimizi son derece mutlu etmiştir. İnşallah daha sık gidip geleceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.