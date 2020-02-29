İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğaya salınan kızıl geyikler, kurtlar tarafından telef ediliyor

Giresun’un Alucra ilçesinde bir süre önce doğaya salınan kızıl geyiklerden biri parçalanarak telef edilmiş halde bulundu.

Giresun'un Alucra ilçesinde bir süre önce doğaya salınan kızıl geyiklerden biri parçalanarak telef edilmiş halde bulundu.


Alucra ilçesi Dereçiftlik köyünde sabah saatlerinde köylüler tarafından parçalanmış geyik bulundu. Köylüler tarafından geyiğin kurtlar tarafından parçalanmış olabileceği öne sürüldü. Alucra ilçesinin Dereçiftlik köyü sınırları içerisinde dereden su içmeye indiği düşünülen dişi kızıl geyik, vücudunun farklı yerlerinden parçalanarak telef olmuş halde buldu.


Doludere Köyü Muhtarı Dursun Mutlu, Şebinkarahisar Doğa Koruma ekiplerine haber verdiğini ve bölgede inceleme yapılacağını iletti. Muhtar Mutlu, "Aç kalan kurt sürüsü, yalnız gezen, gruplardan ayrı dolaşan geyiklere saldırarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yöredeki kurt sayısındaki artışdan dolayı yöre halkı da korkuyor, yaklaşık 3 ay önce de bir geyiğin parçalanmış cesedine denk geldik. Parçalanmış kızıl dişi geyik bir süre önce doğaya salınan geyiklerden biriydi" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.