Doğu Karadeniz bölge turizminin yol haritası belirlendi

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Ordu ve Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürleri, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) koordinasyonunda Giresun'da bir araya geldi.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman başkanlığında Giresun'da gerçekleştirilen toplantıda, bölge turizminin geldiği nokta, bölgesel turizm işbirliğinin temel alınacak kriterleri, iç ve dış turizmin ilgi odağı haline gelen Karadeniz Bölgesi'nde yeni kültür, tarih ve sağlık turizmi ile ilgili geliştirilebilecek avantajlar detaylı şekilde konuşularak, 2019 yılının planlaması yapıldı.

Toplantının Doğu Karadeniz Bölgesi'nin potansiyel turizm hedeflerinin belirlenmesine ve turizm avantajlarına çeşitlilik katılarak, alternatif arayışlarına rehberlik edeceğini belirten DOKA Genel Sekreteri Adıyaman, “Bugün burada turizm eylem planımızı, orta ve uzun vadede yapacağımız çalışmaları, farkındalığı artırarak turizm alt yapısının geliştirilmesini, tanıtım ve koordinasyona ilişkin hususlarda temel eylem planı maddelerini ve bunlar için yapılacak çalışmaları beraberce değerlendirdik. Ajansımız ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerimizin öncülüğünde bölge turizmi konusunda önemli çalışmalar, projeler yapıldı. Çekim merkezi olma konusunda kurumlarımızın güzel çalışmaları var. Coğrafyamızda turizm alanında yaşanan gelişmeler bölgemizden her kesimin katkısıyla bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Hep beraber bu başarı hikayesini yaşıyoruz. Bu başarının sürdürülebilirliğinin sağlanması da başlaması kadar önemli bir mevzudur. Bu sürekliliği sağlamamız içinde kendimize yeni hedefler koymamız gerekiyor” dedi.

Yapılan değerlendirmeler ve 2019 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlamasının ardından Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, kısa bir konuşma yaparak, Giresun'un turizmdeki öncelikleri ve turizm potansiyeli konusunda bilgiler verdi.

Trabzon'da turizm konusunda yapılan çalışmalar ile yürütülen projeler hakkında bilgiler veren Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da ayrıca bölgenin yıllara göre gerçekleşen turizm verilerini de aktardı.

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Ali Ayvazoğlu, DOKA Giresun YDO Koordinatörü Murat Aladağ, DOKA Program Yönetim Birim Başkanı Kemal Akpınar ve Planlama, Tanıtım ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Sezgin katıldı.